Шофьор загина при катастрофа по пътя между харманлийските села Иваново и Върбово, съобщиха от „Пътна полиция“ на Областната дирекция на МВР в Хасково за БТА. Сигнал за произшествието е бил подаден в 10:27 ч. днес.

По неустановени засега причини, лекият автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. Според интерактивната карта на МВР за пътнотронспортните произшествия, е имало и удар в дърво. Пристигналите на място екипи само са констатирали смъртта на водача на 69-годишна възраст.

Образувано е досъдебно производство, по което ще бъде извършена и аутопсия, за да се установи дали причина не е рязко влошаване на здравословното състояние на водача, добавиха от „Пътна полиция“.