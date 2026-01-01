Високите температури могат да бъдат опасни не само за хората, но и за домашните любимци. Според британското Кралско дружество за предотвратяване на жестокостта към животните (RSPCA) физическото натоварване е най-честата причина за топлинен удар при кучетата.

Няма универсална температура, при която разходките стават опасни, тъй като рискът зависи от породата, възрастта и здравословното състояние на животното. Експертите препоръчват т.нар. тест на настилката – ако не можете да държите ръката си върху асфалта пет секунди, той е твърде горещ за кучешките лапи.

При горещо време разходките трябва да са рано сутрин или късно вечер, по възможност на сенчести места и върху тревни площи.

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Признаците на прегряване включват силно задъхване, обилно слюноотделяне, отпадналост, треперене, повръщане, диария и дори гърчове. Особено уязвими са кучетата с гъста козина, възрастните животни, кученцата и породите с къса муцуна като булдози и мопсове.

При съмнение за топлинен удар животното трябва незабавно да бъде преместено на сянка и постепенно охладено с вода. След това е препоръчително да се потърси ветеринарна помощ.

Специалистите съветват домашните любимци винаги да имат достъп до прясна вода и сенчести места. Никога не бива да бъдат оставяни в затворени автомобили, оранжерии или други силно нагряващи се пространства.

Кучетата и котките също могат да получат слънчеви изгаряния, особено ако са със светла или рядка козина. За тях се препоръчват специални слънцезащитни продукти за животни.

При посещение на плажа стопаните трябва да осигурят вода, сянка и да не позволяват на кучето да пие морска вода. След плаж козината и лапите трябва да бъдат изплакнати с чиста вода.