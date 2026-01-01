Жители на бургаския квартал „Сарафово“ блокираха за половин час входа за квартала в района на кръговото кръстовище. Причината е забавен ремонт на главната улица "Ангел Димитров".

По думите на протестиращите строителните дейности продължават вече осем месеца, а разкопаният участък затруднява движението и създава прах и мръсотия в района.

Хората настояват и за повече паркоместа, както и за цялостно подобряване на инфраструктурата в един от най-бързо развиващите се квартали на Бургас.

Мартин Петров, организатор на протеста, коментира пред БНТ, че този път се разкопава и се оставя така от септември насам: „Един тротоар от 200 м се прави една година. Майките с колички минават през тези кални пътища и отделно си чупим колите“.

Друг протестиращ, Иван Илчев, казва, че нещата, които сега се правели в момента „на парче“ били в последните няколко дни заради предстоящия протест. Той е категоричен, че това не удовлетворява исканията на протестиращите.

„Инфраструктурата в квартала е под всякаква критика-дупки, липса на тротоари, разбити улици, тотална липса на координация за парк за паркиране на автомобили“, добавя възмутеният жител.

Пред БНР протестиращи добавят като причина за недоволството също изсечените дървета и условията в квартала: „10 години съм в "Сарафово". Положението става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох. Конкретният повод е, че е разкопана главната улица "Ангел Димитров" и целият сезон ще мине в прах, в мръсотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми. Проект, който може да се свърши за една седмица, те три месеца не могат да го свършат“.