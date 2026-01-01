Сто и седемдесет милиона евро са предвидени в бюджета за земеделските производители по т. нар. "иранска помощ". Това каза в Кюстендил министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който в събота беше гост на Празника на черешата в града. Помощта се отнася до компенсиране на до 70 на сто от разликата в цените на торовете и горивата заради войната в Иран.

Парите са осигурени, а в момента правим разчети по какъв начин да се предостави, уточни министърът. Според него вариантите са два - единият е по технологични карти, но ако се стигне до него, може да се получи „леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс". Вторият вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки земеделски производител.

Проблемът с ниската изкупна цена на черешите се появява всяка една година, коментира още Абровски пред журналисти. „За съжаление проблемът идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-окрупнено да се извърши продажбата на този прекрасен плод и за да може не те да се борят за пазара, а пазарът да се бори за тях“, коментира министърът.

Той посочи, че се обмислят стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет, както и различни допълнителни данъчни и икономически стимули, в зависимост от това какво може да си позволи бюджетът. Земеделският министър коментира, че целта е да се подпомогне сдружаването.

В отговор на въпрос на БТА министърът каза, че се надява през следващата година да бъде разрешен проблемът със застраховките на земеделските производители и допълни, че за него е непонятно поради каква причина не са водени разговори със застрахователите.

„При положение, че съществува държавна помощ, която покрива близо седемдесет процента от застрахователната премия, за мен е непонятно поради каква причина не е разговаряно със застрахователите, за да може да се обхване целият период, в който има застрахователно събитие. В крайна сметка тази държавна помощ е насочена към земеделските производители. За мен трябва да има равнопоставеност и лично ще проведем разговор с всички застрахователи на територията на България, за да бъдат така добри догодина да успеят да обхванат по-голям период от време, защото в крайна сметка това е целта на застраховката“, каза още министърът..

Министърът каза още, че поради непонятни за него причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка във връзка с изграждането на противоградовите площадки. "Съзнателно ли е била забавена или не, не мога да кажа, но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт, нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена поръчка и позволиш тези природни бедствия да се сипят на главите на земеделските производители, за мен това не е редно", посочи той.

Министърът допълни, че противоградовите площадки на територията на Кюстендил, за които има поет ангажимент в предходен период, ще бъдат изграждани. За останалата част от страната офертите за самолетния способ за защита от градушки са били отворени през тази седмица.