Двадесетгодишният шофьор от Мездра, който е обвиняем за катастрофата с две жертви - 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка, е бил предупреждаван от спътниците си да намали скоростта. Това каза пред журналисти прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева. По думите ѝ при разпитите спътниците на младия мъж, които са пълнолетни, са заявили, че са предупредили шофьора да намали скоростта.

„Веднъж, след направена забележка, е намалил, но след излизане преди участъка на произшествието той отново е започнал да ускорява. Въпреки молбите на един от пътниците в автомобила, който, викайки му, го е молел да намали, той е заявил, че "Нищо няма да стане" и: „Аз и друг път съм правил така“, каза Начева. По думите ѝ са налице данни, че обвиняемият е любител на екстремното шофиране. Тя добави, че на мястото на катастрофата има знак за ограничение на скоростта, както и знак за опасен завой.

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Производството продължава под надзора на Окръжната прокуратура във Враца. „Предстои изготвянето на видеотехническа и автотехническа експертиза, разпити на свидетели и евентуално извършване на действия съобразно исканията на защитата. Целта на прокуратурата е в максимално кратък срок, включително с оглед на летния период, делото да приключи възможно най-бързо“, добави прокурор Начева.

Окръжният съд във Враца постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за шофьора. Той е обвинен, че при управление на лек автомобил БМВ е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с две жертви.

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода, се посочва в съобщение на Врачанския окръжен съд, изпратено до медиите. Според съда съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда единствено от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността му, поведението му като водач и механизма на деянието.

В съдебната зала днес присъстваха близки на обвиняемия, които не направиха коментар. Самият той също не коментира пред медиите.

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Решението на съда няма да бъде обжалвано, каза адвокатът на обвиняемия Янко Алексиев. Той добави, че клиентът му предварително е решил да не обжалва мярката. „Това е неговото отношение към резултата от цялата трагедия – че ще уважи каквото и да е решение на съда“, каза Алексиев. По думите му е било напълно оправдано защитата да поиска домашен арест. „Той до вчера също е бил дете и тези приказки, че се ползва с лошо име в Мездра... В един процес, в който са важни доказателствата, не може слуховете да натежават“, добави адвокатът.

„Прокуратурата дължеше защита на обществото и мисля, че в пълна степен беше постигната изолацията на такъв тип шофьор от възможността да извършва подобен род престъпления, свързани с нарушения на правилата за движение по пътищата“, каза пред медиите по-рано прокурорът от Окръжната прокуратура във Враца Теодора Начева.

На 25 юни при катастрофа загинаха 17-годишен младеж от Мездра и неговата 16-годишна приятелка от село Згориград. Снощи близки на загиналите младежи участваха в протест в центъра на Враца, който беше част от националния протест на Сдружение „Ангели на пътя“ в памет на децата, загинали при катастрофи. В община Мездра е обявен тридневен траур в памет на двамата загинали младежи.