Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа край Мездра, при която загинаха 16-годишно момиче и 17-годишно момче, е имал книжка едва от януари тази година. По първоначални данни той се е движил с много висока скорост преди инцидента. Това съобщиха от прокуратурата пред NOVA, като уточниха, че точната скорост ще бъде установена със съдебно-техническа експертиза.

Младият водач има само едно регистрирано нарушение – за неспазване на пътен знак, свързан с паркиране или престой, като наложената глоба е била платена. Делото предстои да бъде разпределено на наблюдаващ прокурор. Шофьорът е задържан, а разследването продължава.

Кола удари мотор в насрещното край Враца, има загинали младежи

Припомняме, че при инцидента на входа на Мездра загинаха 16-годишно момиче и 17-годишно момче, които пътували със скутер. По данни на разследването автомобилът е навлязъл в насрещното движение и е ударил двуколесното превозно средство. Сблъсъкът е бил изключително тежък.

Двамата младежи са били членове на фенклуба на "Ботев" (Враца). Техни приятели се събраха в центъра на града, за да почетат паметта им и да разкажат какви хора са били.

По думите на близки загиналото момче е имало необходимото свидетелство за управление на скутера и не е било известно като любител на високите скорости. В деня на трагедията то е трябвало да присъства на рождения ден на баба си.

Приятели на жертвите смятат, че причината за тежкия инцидент не е състоянието на пътя, а вероятно високата скорост на лекия автомобил. Окончателните причини за катастрофата ще бъдат изяснени в хода на разследването.