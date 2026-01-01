В Окръжна прокуратура – Враца е постъпило уведомление от ОД на МВР - Враца, РУ - Мездра, за започнато разследване за причиняване на смъртта на двама младежи при катастрофа.

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По първоначални данни на 25 юни, около 16,52 ч., на ул. „Боденско шосе“ в гр. Мездра водач на лек автомобил е нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което е настъпила катастрофата с мотоциклет.

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В резултат на инцидента са загинали 17-годишният водач на мотоциклета и возещата се с него на 16 години.

Предстои 21-годишният водач на лекия автомобил да бъде с повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство, като събраните до момента доказателства сочат за висока скорост на движение.

Наблюдаващият прокурор ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от извършените проверки са отрицателни.