Две катастрофи станаха на ключови места в София в рамките на няколко часа. При единия инцидент автомобил се обърна по таван на бул. „Шипченски проход“, а при другия – на бул. „България“, пострада 58-годишна жена.

Първата катастрофа стана сутринта на бул. „Шипченски проход“ в района на Първо районно управление. От снимки, публикувани във Facebook групата „Катастрофи в София“, се вижда обърнат по таван автомобил. Според потребители в социалната мрежа колата е била наета от компания за автомобили под наем. Инцидентът затрудни движението на трамваите в района.

Около 13:00 часа два автомобила се сблъскаха на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Флора“ в посока квартал „Бояна“. По първоначални данни на СДВР единият водач е отнел предимството на другия. Зад волана са били мъже на 29 и 59 години.

При катастрофата е пострадала 58-годишна жена, която е пътувала в автомобила с отнето предимство. На място са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ.

По данни на МВР през изминалото денонощие в София са регистрирани две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени трима души. В страната са станали 25 тежки катастрофи с един загинал и 30 ранени.