Мирен протест срещу правителството се проведе в Триъгълника на властта в центъра на София.

За кратко беше затворено движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“, но вече е възстановено.

Недоволството срещу кабинета „Радев“ премина без напрежение, с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“ и завърши с националния химн на България от периода 1886–1947 г.

"Румен Радев си позволи да създаде такъв държавен бюджет, пред който дори росенжелязковият бюджет бледнее", каза Манол Глишев, един от организаторите на проявата.

"Премиерът Радев продължава да изнася оръжие за Украйна, което е добре, но защо лъже, че спира помощта за нападнатата държава", каза Глишев и попита защо се закриват едновременно Комисията по досиетата и Парламентарната комисия по демографската политика, децата и семейството, и подчерта, че така Радев закрива миналото и бъдещето.

DarikNews.bg

Методи Лалов, оратор на протеста, заяви, че България няма да служи на руския президент Путин.

Лалов посочи, че "Радев е лъжец, каквито са Бойко Борисов и Делян Пеевски". Според него, Радев го е страх от хората и не смее да излезе сред тях днес на протеста. Той критикува и опозицията за липсата ѝ на антиправителствената проява.

DarikNews.bg

България от поне 82 години насам се управлява от неграмотни и простаци като Вълко Червенков, Антон Югов, Тодор Живков, Бойко Борисов и Румен Радев, заяви на финала на протеста Манол Глишев, един от организаторите, заедно с „Боец“.

Той призова хората да се съберат отново и през следващата седмица, ако не искат Путин да им е цар и децата им да пеят руския химн.

Вера Стаевска от инициативата „Зелени закони“ се обърна към събралите се с думите, че на площада всички са различни, но въпреки нещата, които не харесват помежду си, трябва да бъдат по-силни, по-постоянни и все повече, за да изгонят правителството от власт.