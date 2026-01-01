Готови са резултатите от анализа на водните проби, взети след сигнала за мъртва риба във Варненското езеро. От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че са установени превишения на нормите за амониев азот и общ фосфор, които според експертите вероятно са допринесли за измирането на рибата.

Изследванията показват незначителни превишения по показателите БПК5 и общ азот, но концентрациите на амониев азот и общ фосфор са били между 6,3 и 7,6 пъти над допустимите норми.

Провериха сигнал за умряла риба във Варненското езеро

От МОСВ посочват, че измерените стойности на pH (8,36) и разтворения кислород отговарят на нормите за добро състояние на водата. Температурата ѝ към момента на пробовземането е била 22,2 градуса. При такива условия част от амониевите йони се превръщат в амоняк – силно токсично вещество за рибите, което може да доведе до масова смърт.

Сигналът за умряла риба в района на пристанище „Леспорт“ е подаден на 13 юни. Незабавно е извършена проверка от експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

Авария на тръбопровода във Варненското езеро

Според експертната оценка повишените концентрации на амониев азот и общ фосфор може да са резултат от нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води, отпадъчни води от промишлени обекти в Девненската низина или дейности, свързани с корабоплаването и пристанищната инфраструктура.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ е уведомила РИОСВ – Варна и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, които следва да предприемат последващи действия в рамките на своите правомощия.