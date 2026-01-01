Зеленото е обявено за ключов цвят на лято 2026, според редакторите на Who What Wear.

Докато кремаво жълтото, бледосиньото и наситено лилавото остават модерни този сезон, инфлуенсърите все по-често избират ябълковозелени дрехи.

„Този ​​нюанс добавя енергия към облекло, което с него е едновременно модерно и непринудено. Той е смел, без да е прекалено ярък“, казват експертите.

Рецензенти казват, че най-популярната комбинация е зелен топ с класически дънки или елегантна миди пола.

Освен всичко друго, те препоръчват да се обмислят ябълковозелени ленени рокли, панталони от същата материя, сатенени рокли с дантела и дори бански костюми, които изглеждат ласкателно на загоряла кожа.