Властите в американския щат Юта обявиха извънредно положение, след като горски пожар обхвана огромни територии, информира CBS.

Пожарът "Котънууд“ в слабо населен район на южна Юта започна в понеделник. До петък той се разрасна до над 180 квадратни километра, като огънят не може да бъде контролиран, а силни ветрове спряха възможността за гасене по въздух. Димът можеше да се види на стотици километри, чак до Колорадо, a властите предупредиха около 1300 жители в градовете Мерисвейл, Джънкшън и Съркълвил, че трябва да бъдат готови да напуснат, ако условията се влошат и огънят се разпространи към тях.

Общо 10 горски пожара бушуват в момента в щата, съобщават властите. Те се принудиха да забранят използването на фойерверки в навечерието на националния празник 4-ти юли, тъй като има опасност да бъдат предизвикани нови пожари.