Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси части от Пакистан и съседен Афганистан, като предизвика паника сред жителите в цял Пакистан, които набързо напуснаха домовете си, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.
Засега няма информация за жертви и щети.
Според пакистанската метеорологична служба епицентърът е бил в района на планината Хиндукуш в Афганистан. Геофизичният институт на САЩ определи магнитуда на земетресението на 6,1.
🔴 İKİNCİ Schumann Rezonans Patlamasın sonra şimdide Afganistan'da 5.8 ve 6.0 Şiddetinde peşpeşe 2 deprem meydana geldi.— Mavi Türk 🇹🇷 (@Maviturkk) June 27, 2026
Baş ağrısı
Kulak çınlaması
Ve huzursuzluk hissi tavan yapacak. pic.twitter.com/iT1EBJtMrT
Трусът беше усетен в Исламабад, както и в източната провинция Пенджаб и в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която граничи с Афганистан. Той беше усетен и в пакистанската част от Кашмир.
Службите за спешна помощ в Хайбер-Пахтунхва съобщиха, че районните администрации са поставени в състояние на повишена готовност.
Анвар Шахзад, говорител на местната служба за реакции при бедствия, заяви, че според първоначалните оценки няма съобщения за жертви или щети.
В Афганистан земетресението разтърси Кабул и други части на страната, съобщи Националната служба за управление на бедствия на Афганистан.
EXCLUSHIVE : FIRST VISUAL— Indian Observer (@ag_Journalist) June 27, 2026
जम्मू हिल गया आज 😳
🚨 JUST IN Earthquake tremors have been felt across several parts of North Kashmir. Authorities are assessing the situation Earthquake details Magnitude 6.2 Epicentre Afghanistan #BreakingNews #Earthquake #NorthKashmir… https://t.co/Tpiyocf11z pic.twitter.com/uIwf9JaRGA