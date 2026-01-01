Гардеробът е онова място от дома, което много бързо показва дали живеем подредено, или в сутрешно търсене на точно онази бяла тениска. Какво представлява изкуството на правилното сгъване по метода на Мари Кондо - японската консултантка по подреждане, която превърна организацията на дома в световна философия, разкрива NOVA.

Нейният метод, познат като KonMari, стъпва върху една японска идея - да се отнасяме с уважение към вещите си. Дрехите, кърпите, спалното бельо и малките текстили в дома могат да бъдат подредени така, че да ги виждаме, да ги използваме с лекота и да не създават визуален шум.

Оставяме въздух

Първият трик звучи много простичко, но всъщност променя цялото усещане за гардероба. Оставяме му въздух. Мари Кондо много държи шкафовете и чекмеджетата да не бъдат запълнени докрай. Когато едно чекмедже е претъпкано, дори най-добре сгънатите дрехи бързо губят форма. Започваме да ги притискаме, да ги вадим трудно, да ги връщаме набързо и само след няколко дни редът изчезва.

Затова идеята е да оставим малко свободно пространство. Достатъчно, за да можем спокойно да извадим една тениска, без да разместим всички останали. Това важи и за кърпите, и за спалното бельо, и за малките текстили в дома.

Можем да си го представим като гардероб, който диша. Когато дрехите не са притиснати една в друга, те се виждат по-добре, мачкат се по-малко и запазват формата си. Това ни помага да разберем кога сме натрупали прекалено много. Ако чекмеджето не се затваря спокойно, проблемът обикновено не е в сгъването, а в количеството.

Нейният най-емблематичен въпрос е: „Тази вещ носи ли ти радост?“ Ако отговорът е „не“, тогава трябва да се отървем от нея.

Дрехите трябва да стоят изправени

Най-разпознаваемият трик на Мари Кондо е вертикалното сгъване. Идеята е дрехата да се превърне в малък правоъгълник, който може да стои самостоятелно.

При тениските сгъваме страните към центъра, прибираме ръкавите, после сгъваме на две или на три, докато получим компактна форма. Когато я сложим в чекмеджето, тя застава изправена. Това е изключително удобно, защото виждаме всичко наведнъж. Гардеробът започва да прилича на малка библиотека, само че от дрехи. Няма ровене, няма забравени блузи отдолу, няма смачкване от тежестта на целия куп.

Чорапите заслужават почивка

Един от най-симпатичните съвети на Мари Кондо е за чорапите. Тя казва, че те работят за нас през целия ден. Стягат, покриват, движат се с нас и, когато ги приберем, е добре да им дадем почивка. Затова топките от чорапи отпадат. Вместо да ги обръщаме един в друг и да разтягаме ластика, поставяме единия чорап върху другия и ги сгъваме на малък правоъгълник. После ги подреждаме изправени в кутия или разделител. Резултатът е много по-красив, ластикът се запазва по-дълго, а сутрин намираме точния чифт за секунди.

Кърпите подреждаме като в спа

Кърпите са една от категориите, при които ефектът се вижда веднага. Разделяме ги по функция - за лице, за ръце, за баня, за спорт и за плаж. Малките кърпи можем да сгънем вертикално в чекмедже или кошница. Големите хавлии изглеждат прекрасно, когато са сгънати еднакво и подредени по размер. За отворени рафтове много добре работи и навиването на руло. Създава усещане за хотел или спа зона.

Тук тайната е в повторението. Когато всички кърпи са сгънати по един и същи начин, дори обикновеният шкаф започва да изглежда подреден и красив.

Спалното бельо става готов комплект

Спалното бельо често се разпилява. Един от най-практичните трикове е да съберем целия комплект в една калъфка. Сгъваме чаршафа, плика и останалите калъфки, после ги поставяме в последната калъфка като малък текстилен пакет. При чаршафите с ластик започваме от ъглите. Поставяме ги един в друг, изглаждаме с ръце и оформяме правоъгълник. Дори да няма перфектна геометрия, важното е пакетът да стои спокойно в шкафа.

Използваме кутии

Използваме кутии за всичко, но не купуваме нови, а работим с това, което имаме. Мари Кондо често използва малки кутии, включително кутии от обувки. Това е много достъпен и хитър подход. Не винаги ни трябват скъпи органайзери, за да създадем ред. Можем да използваме красиви кутии, текстилни кошници или разделители за чекмеджета. Важното е да виждаме съдържанието и да стигаме до него с едно движение.

Методът на Мари Кондо ни показва, че подреждането може да бъде тих домашен ритуал. Сгъваме дрехите с внимание, прибираме кърпите с грижа, подготвяме спалното бельо така, че следващата смяна да бъде лесна.

Редът започва от много малки жестове. От една тениска, която стои изправена. От шкаф, който отваряме с удоволствие. Когато домът ни е подреден с мисъл, ежедневието ни става по-леко и по-ясно. А това е чудесен начин да живеем красиво.