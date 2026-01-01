Нарушенията на ограничителните мерки на ЕС, както и тяхното заобикаляне, да станат тежки престъпления, които освен с лишаване от свобода да се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права, предвижда проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (НК), предложен от Министерството на правосъдието (МП) и публикуван за обществено обсъждане, съобщават от МП.

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С промените в националното законодателство изцяло ще се транспонират изискванията на Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 година относно определянето на престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза, и за изменение на Директива (ЕС) 2018/1673 (Директивата). Срокът за въвеждането ѝ е изтекъл на 20 май 2025 г. и срещу страната ни от Европейската комисия е образувана процедура за нарушение.

Проектът предвижда създаване на нова глава в НК „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“. Сред включените в нея нови престъпления са: нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка; нарушенията на забрана за или ограничаване на сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма (договори за обществени поръчки и концесии и др.); нарушения на забрани за предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности и други.

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Въвежда се праг от 10 000 евро, като нарушения на ограниченията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки, сделки и др. под тази стойност не съставляват престъпления.

Няма да е престъпление също предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост.

В началото на месеца съветът на ЕС съобщи, че е одобрил разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Европейската комисия представи предложението за нови на санкции миналата седмица.