От 27 юни до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужещи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО „Alliance Wall Exercise“.

Генералният секретар на НАТО към Путин: Владимир, ще се защитим

По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на Република Франция и от въоръжените сили на Полша.

Транспортирането ще се осъществява от Румъния до Учебен полигон „Ново село“ и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“.