Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас се провежда на територията на Несебър, съобщава NOVA.

Задържаните в район „Приморски“ - петима служители на кметството и 20 собственици на незаконни имоти

Тя е стартирала още в обедните часове в петък. Арестувани са няколко души, като операцията продължава. Униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър.

Акция на ГДБОП в общината на район „Приморски“ във Варна, има задържани

Сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавна служба.