ГДБОП провежда акция в общинската администрация в район "Приморски" във Варна по казуса "Баба Алино". Седем души са задържани за срок до 24 часа от полицията при акцията.

Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна.

Припомняме, че по-рано тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че във Варна са изпратени допълнителни сили и прокурори от ВКП и ВКС. „Очаквам днес да дойдат много новини от Варна, активно работим, установени са множество обстоятелства. Само директорът на ДАНС и тези, които го назначават, могат да правят политически чадъри и протекции. Става дума за Пеевски и Борисов. Невзоров спомена механизма, по който е давал показания, скоро той ще стане обществено достояние“, съобщи министърът.