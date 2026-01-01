Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в понеделник, 29 юни 2026 г., от 14:00 ч. в Гранитната зала на Министерския съвет.

В дневния ред са ключови финансови документи, свързани с държавния бюджет за 2026 г.

КНСБ: Чистачка плаща повече данъци и осигуровки от предприемач с 20 000 евро доход

Социалните партньори – работодатели, синдикати и държава – ще обсъдят проектите на законите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и на държавния бюджет на Република България.