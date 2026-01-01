Швейцарската АЕЦ "Бецнау", най-старата действаща атомна електроцентрала в света, е временно спряна поради високите температури на водата в реката, използвана за охлаждане, съобщи компанията оператор днес, цитирана от ДПА.

Температурите на водата в река Ааре са достигнали 25 градуса по Целзий вчера и днес, съобщи енергийната компания "Акспо" (Axpo), на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

Спряха реактор в швейцарската АЕЦ „Бецнау“ заради високите температури на речната вода

Водата се извлича от река Ааре за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че сред целите на спирането на дейността са да бъде защитена екосистемата на реката и да се предотврати измирането на риба.

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Веднага щом температурите на водата отново спаднат или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, съобщи "Акспо".

АЕЦ "Бецнау", разположена на остров в река Ааре в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 година.

Във вторник мощността на реакторите вече беше намалена наполовина.