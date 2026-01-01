Ще направим детайлна проверка и ще поискаме да се изготви количествено-стойностна сметка за ремонт на Клиниката по ортопедия и травматология в Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Царица Йоанна – ИСУЛ” в София. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова в рамките на парламентарния контрол. Тя отговори на въпрос на Петър Петров от „Възраждане“ относно амортизирано състояние на помещенията в клиниката.

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Изискахме проверка на клиниката, която показа, че ремонт не е извършван от около 35 години. Столична регионална здравна инспекция даде препоръки за отстраняване на нарушения и извършване на ремонт с цел осигуряване на безопасна среда, обясни Ивкова.

Ден след предписанието в Министерството на здравеопазването е постъпило писмо с искане за спешно финансиране на капиталови разходи в размер на 2 млн. и 678 хил. евро, но не е представена актуална количествено-стойностна сметка, добави тя.

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Министър Ивкова посочи, че през 2023 г. в Министерството на здравеопазването е била получена апликационна форма за основен ремонт на Клиниката по ортопедия и травматология и доставка на медицинско оборудване за над 4 млн. лева. По думите ѝ апликационната форма е постъпила от страна на лечебното заведение, но от страна на администрацията не е била подготвена за докладване до здравното министерство и не е била разгледана. През 2024 г., 2025 г. и до момента не е подновявано искането, каза Ивкова.