Емблематичната „Царска чешма“, известна на казанлъчани като „Лъвовата чешма“, е повредена при вандалска проява. Това съобщиха от пресцентъра на Община Казанлък.

Недобросъвестни лица са демонтирали с лост мраморната облицовка на западния лъв, като са нанесли щети на един от емблематичните символи на града. Съоръжението временно няма да работи.

От местната администрация призовават всички граждани да пазят общественото имущество и символите на Казанлък, а при забелязване на подобни нарушения незабавно да подават сигнал на спешния телефон 112.

БТА припомня, че през март т.г. три момчета счупиха с камъни стъкло на автобус на градския транспорт в Стара Загора.