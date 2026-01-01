Кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Дибич Задбалкански“, както и участък от булеварда в посока „Розова градина“, ще бъдат временно затворени за движение на моторни превозни средства, съобщиха от общинския пресцентър.

Причина за ограничението е възстановяване на асфалтовата настилка след аварии, както и изграждане на нови трасета на техническата инфраструктура за присъединяване на нови абонати към ТЕЦ – Сливен.

Ограничението обхваща отсечката на бул. „Христо Ботев“ от ул. „Дибич Задбалкански“ до ул. „Драгоман“.

Ремонтните дейности се очаква да приключат до 1 юли 2026 г.

Припомняме, че движението по автомагистрала (АМ) „Тракия“ в област Сливен се осъществява с повишено внимание в няколко участъка заради дейности по поддържане на пътната инфраструктура.