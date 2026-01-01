Прокуратурата привлече като обвиняем 17-годишния тийнейджър, ритнал баща с бебе в Пловдив, съобщиха от обвинението.
Агресията е станала на 23 юни. Младежът е причинил на 31-годишния мъж лека телесна повреда.
Младеж с тротинетка ритна баща с бебе в Пловдив (ВИДЕО)
Тийнейджърът е управлявал тротинетка в района на Гребната база.
Там се намирал и пострадалият мъж. Според събраните до момента доказателства момчето го е ритнал в гръдния кош след направена забележка.
Спрямо него е взета мярка за неотклонение „Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая“.