Бившата първа дама Ким Кьон-хи днес беше осъдена на седем години затвор за приемане на скъпи подаръци в замяна на съдействие за назначения на длъжности и предоставяне на бизнес облаги, предаде Йонхап.

Централният окръжен съд в Сеул постанови присъдата срещу Ким, съпруга на отстранения от длъжност бивш южнокорейски президент Юн Сук-йол, след като тя беше обвинена в приемане на подкупи срещу посредничество.

Екипът на специалния прокурор Мин Джун-ги поиска наказание от седем години и шест месеца затвор, като изтъкна, че бившата първа дама многократно е използвала официалното си положение, за да извършва сделки в лична полза.

С ареста Южна Корея вече има бивш президент и първа дама зад решетките – първият такъв случай в историята на страната.

„Заповедта за арест срещу Ким е издадена“, заявиха тогва прокурорите в кратко изявление.

Обвиненията срещу Ким включват нарушения на законите за капиталовия пазар и финансовите инвестиции, както и законите за политическите фондове.