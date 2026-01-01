Бюджетът, който „Прогресивна България“ представи, за съжаление, е един от най-лошите и тревожните от последните години. Дефицит от 5,7% не е имало от 1995-1996 г., от времето на Жан Виденов. Това каза Мартин Димитров от „Демократична България“ в декларация от парламентарната трибуна.

Сега държавата се превръща в основна причина за нов ръст на цените в България заради вашия дефицит, вашите дългове и вашия бюджет, добави Димитров. Той каза още, че нарастването на разходите за издръжка от 1,3 млрд. за пет месеца е прахосничество, нека видим конкретните анализи какво можем да спестим.

По думите на Мартин Димитров девет млрд. капиталови разходи от август до декември е нов национален рекорд. Девет млрд. за пет месеца - дори ГЕРБ там не са стигнали, каза народният представител и попита къде е планът за реформи, защо болниците не правят търгове, защо критичните обществени поръчки не са прегледани и да се вземат мерки, защо незаетите щатни бройки не се премахват.

Виждаме, че цялата ви бюджетна процедура е обградена от недоволство, самодостатъчност и нежелание за диалог, а диалог трябва. Допуснете ли дефицит от 5,7 процента, ще е много трудно да се върнете, каза депутатът.

Изтеглете си по-добре бюджета, ние сме конструктивни, ако искате да се търсят общи решения. Бюджетът трябва да бъде оттеглен и сме готови да работим за по-добър такъв, коментира Мартин Димитров.