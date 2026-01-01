Резерви както в приходната, така и в капиталовата програма изразиха работодатели след представянето на проекта от Министерството на финансите.

За работодателите е „голям проблем“ повишаването на минималните осигурителни прагове и на максималния осигурителен доход от 1 август. Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега.

Според бизнеса обаче стъпка в правилната посока е премахването на автоматичните механизми, но в момента се предвижда единствено замразяването на тези механизми, а не тяхното премахване от отделните закони, също както и отвързването на минималната работна заплата от формулата, автоматично да се изчислява от средната. Но предстои да видим какви ще са финалните текстове, доколкото това замразяване е в момента само в рамките на тази година, коментираха работодатели.