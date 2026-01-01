Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 48-годишен мъж, заканил се с убийство с пистолет на мъж при условията на продължавано престъпление с две деяния, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23 юни на бул. “Македония ” в София, обвиняемият се заканил с убийство на мъж, като насочил пистолет срещу него и му казал „Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите“. Два часа след това обвиняемият отново се заканил с убийство на К.Ф. като опрял пистолет го в челото му. Пострадалият изпитал основателен страх за осъществяване на заканата и подал сигнал в полицията.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан в миналото, но към настоящия момент е реабилитиран. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 26.06.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.