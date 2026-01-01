Заради пожар в сухи треви, възникнал в три огнища на автомагистрала „Хемус“ между Шумен и Нови пазар, се въвежда временна организация на движението, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Автомобилите ще преминават по път I-2 до ликвидиране на пламъците. Екипи на „Пътна полиция“ регулират движението в участъка, уточниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Общо 387 произшествия са регистрирани от 1 януари до 22 април 2025 г. в Шуменска област, а за същия период на 2026 г. – 450, въпреки добрите метеорологични условия от началото на годината, съобщи на пресконференция през април началникът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Шумен комисар Иван Иванов.