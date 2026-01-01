Мащабна специализирана операция се проведе на територията на Пещера, съобщиха от полицията.

Тя бе разпоредена от директора на ОД на МВР. В нея взеха участие екипи от управленията в Пещера, Пазарджик, Панагюрище, Велинград, Септември, сектор „Пътна полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“, служители от криминална и икономическа полиция.

ОД на МВР-Пазарджик

Целта на акцията бе активно противодействие на криминалната престъпност, опазване на обществения ред, подобряване на пътната безопасност на територията на родопския град. Основно екипите осъществяваха контролните си дейности на територията на кварталите „Пирин“ и „Луковица“.

Във връзка с възникнало сбиване преди няколко дни на територията на един от кварталите и образуваните по случая досъдебни производства са задържани допълнително две лица, имащи отношение към случилото се.

По време на проверките в частен дом са открити 23 пакетчета с кафяво прахообразно вещество. След направен наркотест се оказало, че съдържанието реагира положително на фентанил.

ОД на МВР-Пазарджик

Установена е незаконна търговия с маркови парфюми и дрехи, носещи логото на известни търговски марки. Иззети са 37 артикула. Отново в къща е открит и 1.5 килограма сух нарязан тютюн без акцизен бандерол.

Два са случаите на намерени и иззети незаконно добити дърва за огрев. Екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ съвместно с инспектори от НАП-Пловдив, Дирекция „Инспекция по труда“ и ОД „Безопасност на храните“ в Пазарджик, са проверили питейни заведения и търговски обекти.

ОД на МВР-Пазарджик

а открити нарушения са съставени 6 акта, а два обекта са затворени и запечатани. На ситуираните контролно-пропускателни пунктове и по улиците на кварталите полицейските служители са инспектирали 776 автомобила и 920 лица.

Извършени са 107 проби с технически средства за алкохол и наркотици от водачи. За констатирани нарушения са съставени 17 акта и 217 фиша.

Активните действия на ОД на МВР по обезпечаване на добър обществен ред ще продължат.