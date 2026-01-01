Гордън Рамзи призна, че е „тайно ужасен“ да стане дядо за първи път, след като дъщеря му Холи обяви, че очаква първото си дете.

Известният телевизионен готвач сподели, че изпитва смесени чувства – вълнение и притеснение – за предстоящата нова роля в живота си. В последния епизод на подкаста „The Rest Is Football“, където гостува заедно с Гари Линекер, Рамзи призна с чувство за хумор:

„Тайно съм ужасен, защото докато не могат да говорят и да общуват с теб, не можеш да направиш много. Няма да кърмим, по дяволите, нали?“

Въпреки притесненията си, Гордън не скри радостта си от новината. След като Холи съобщи, че очаква момиченце със съпруга си, олимпийския шампион по плуване Адам Пийти, той написа под публикацията ѝ:

„Поздравления и на двама ви! Изпращам ви много любов. Татко. ❤️ Ще бъда изключително развълнуван дядо, особено тази Коледа.“

Холи обяви бременността си със снимка, на която показва наедрялото си коремче, и разкри, че бебето ще се роди през декември 2026 г. Под публикацията тя написа:

„Бебето Рамзи–Пийти идва през декември 2026 г. Нямаме търпение да се запознаем с нашето момиченце.“

Сестра ѝ Тили също не скри емоциите си, определяйки новината като „най-хубавата досега“.

Гордън и съпругата му Тана имат шест деца – Меган, близнаците Джак и Холи, Тили, Оскар и най-малкия Джеси Джеймс.

Холи и Адам Пийти сключиха брак на 27 декември 2025 г. на пищна церемония в абатството Бат, последвана от тържество в имението Кийн Хаус.

Покрай щастливото събитие обаче не липсваха и семейни драми. Адам е в обтегнати отношения с родителите си и те не присъстваха на сватбата. Единственият член на семейството му, който беше сред гостите, беше сестра му Бетани.

Според публикации в британските медии отношенията между плувеца и родителите му са прекъснати от известно време, а Гордън Рамзи публично застана зад зет си. По негови думи семейството е направило всичко възможно, за да посрещне родителите на Адам подобаващо, но напрежението ескалирало.

По време на сватбената си реч Рамзи направи емоционално обръщение към младоженците, което впоследствие предизвика коментари заради предполагаеми намеци към отсъстващите родители на Адам. По-късно той защити думите си, заявявайки, че речта е била „перфектна и топла“.

По-рано тази година семейството Рамзи представи и шестсерийния си документален филм, който проследява откриването на новите ресторанти на Гордън в лондонския Bishopsgate. В продукцията за кратко се появяват кадри от годежното парти на Холи и Адам.

С предстоящото раждане на първото си внуче Гордън Рамзи се готви за нова житейска роля – такава, която, по собствените му думи, едновременно го плаши и изпълва с огромно вълнение.