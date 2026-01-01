Семейство от Варна остана без покрив над главата си, след като домът им беше напълно унищожен при умишлен палеж. По случая е задържан 33-годишен мъж с криминално минало, за когото близките твърдят, че от години тормози семейството след раздяла с тяхната дъщеря.

Пожарът избухнал рано сутринта, малко след като собствениците напуснали къщата. Според разказа на семейството минути по-късно съседи ги уведомили, че домът им е обхванат от пламъци. „Всичко стана за секунди. Когато пристигнахме, къщата вече гореше. Не успяхме да спасим нищо“, разказват стопаните, предава NOVA.

По думите им огънят бил предизвикан в преддверието на къщата, откъдето бързо се разпространил към останалите помещения. Унищожени са мебели, електроуреди, дрехи, документи и цялото имущество на семейството. „Останахме само с дрехите на гърба си. Нямаме нищо“, казва собственичката на дома.

Според семейството извършителят е бившият приятел на дъщеря им, с когото тя прекратила връзката си преди около година заради случаи на домашно насилие. След раздялата, твърдят те, последвали постоянни заплахи към цялото семейство. „Нееднократно ни предупреждаваше, че ще ни запали къщата и ще ни навреди. Имаше издадени ограничителни заповеди и съдебна защита, но това не го спря“, разказват родителите.

Разследването установило, че след палежа на семейната къща мъжът подпалил и друга постройка в квартал „Аспарухово“. Огънят засегнал жилищна сграда, а пожарникари се наложило да евакуират живеещите в нея хора, включително дете.

По информация на близките няколко семейства понесли материални щети вследствие на втория пожар. За щастие, и при двата инцидента няма пострадали.

От МВР съобщиха, че заподозреният е задържан и срещу него предстои да бъдат повдигнати обвинения за двата палежа. По случая е образувано досъдебно производство.

Междувременно пострадалото семейство е започнало дарителска кампания. След пожара къщата е негодна за обитаване, а възстановяването ѝ ще изисква сериозни средства.

„Благодарни сме, че сме живи. Всичко останало може да се изгради отново, но сами няма да се справим“, казват стопаните, които разчитат на подкрепата на съгражданите си, за да започнат живота си отначало.

Ако желаете да помогнете на семейството, можете да го направите с превод на тази банкова сметка: