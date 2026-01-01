Очаква се днес да бъде пуснато движението по ремонтираните участъци на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Ямбол. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Около 9:00 ч. ще бъде възстановено движението и между 282-и и 287-и км в област Ямбол. В отсечката се ремонтираха фуги на съоръжение в платното за София и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.

Около 14:00 ч. днес ще бъде пуснато движението в платното за Бургас на автомагистрала „Тракия“ на територията на Софийска област (между 33-и и 39-и км).

С възстановяването на движението в две платна ще се повиши безопасността и ще улесни пътуването на всички в най-натоварените летни месеци, казаха от АПИ.

Единственият участък от магистрала „Тракия“, на който продължава да се работи, е в област Стара Загора. Там се ремонтира платното за София в отсечка с дължина от 21 км, между 208-и и 229-и км, като превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Очаква се движението по обновената отсечка да бъде пуснато до 3 юли.

В затворения участък попада и пътен възел „Стара Загора“, като по него е ограничен трафикът в посока от Бургас към Стара Загора и от Димитровград към София. Пътуващите от Бургас за Стара Загора и Димитровград се отбиват от пътен възел „Нова Загора“. За пътуващите от Димитровград в посока София движението се осъществява от I-5 Димитровград - Стара Загора.

От днес до неделя ще има временно ограничаването на тежкотоварните камиони над 12 т. по най-натоварените пътни направления по магистралите „Тракия“ и „Струма“, включително в района на пътен възел „Симитли“, съобщиха още от АПИ. Мярката цели повишаване на безопасността и ограничаване на предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик за почивните дни.

АПИ призовава шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Оттам подчертават, че аварийните ленти по автомагистралите не са за по-бързо придвижване при натоварен трафик.