Спасиха заклещено коте в двигателен отсек на автомобил в Плевен, съобщиха от полицията.

На 25 юни необичайна спасителна акция събра вниманието на жители на улица „Хаджи Димитър“. Малко коте се оказало заклещено в двигателен отсек, след като потърсило прохлада и укритие от високите температури.

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На място пристигнал екип на пожарната, като огнеборците внимателно разглобили част от елементите около двигателя, за да достигнат до уплашеното животинче.

След продължили няколко минути усилия котето било успешно освободено невредимо. Спасителната операция е приключила с щастлив край, а малкият четириног беглец бил изваден без наранявания.

Случаят предизвика усмивки сред присъстващите и още веднъж показа, че пожарникарите са готови да се отзоват не само при пожари и бедствия, но и при спасяването на животни в беда.

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От пожарната напомнят, че през летните месеци бездомните котки често търсят сянка и прохлада в двигателни отсеци на паркирани автомобили. Шофьорите е добре да проверяват автомобила или да почукват леко по капака преди потегляне, особено в горещите дни.