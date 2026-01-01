Вицепремиерът Иво Христов предлага, в публикация на страницата си във Фейсбук, сградата на бившия Нотариат (бул. „Патриарх Евтимий“ 2) в София да стане дом за млади таланти.

„След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност", пише вицепремиерът Христов. Той е адресирал писмо до Министерството на културата с молба да бъде проучена възможността да започнат дейностите по консервация и реставрация на сградата, като необходимите средства бъдат предвидени в капиталовата програма на Министерството на културата за 2027 и 2028 г.

Сградата на Нотариата – паметник на културата и собственост на Министерството на културата – би могла да получи нов живот и нов обществен смисъл, заявява Христов. Той допълва, че по думите на Кърджиев сградата на Нотариата е естествено място за създаването на дом за младите таланти – пространство за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития. Място, където следващото поколение даровити млади хора да намира сцена за своя талант и пространство за развитието му.

„Културното наследство принася най-голяма полза тогава, когато бъде върнато към активен живот и не стои изолирано в градската среда. Вярвам в бъдещето на тази идея", заявява вицепремиерът Иво Христов на своята фейсбук страница.

На 12 март тази година Столичният общински съвет (СОС) одобри шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община, свързани с емблематични столични сгради. Сред имотите, за които СОС даде разрешение за придобиване, е сградата, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат.

През 2023 г., Министерството на културата обяви обществена поръчка за инвестиционно проектиране и упражняване на авторски надзор на недвижими имоти с предоставени права на управление на институцията за четири емблематични сгради в София и в страната, една от които е сградата на бившия софийски Нотариат на 6ул. „Патриарх Евтимий” 2.