Срещата на премиера Румен Радев днес със Светия синод ще е първата му среща и може да се каже, че ще е протоколна среща, каза пред журналисти българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, преди да влезе в Синодалната палата.

Днес Светият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия има заседание.

Църквата е в непрекъснато взаимодействие с държавата и при едно сътрудничество от взаимен интерес винаги има достатъчно теми за обсъждане, отбеляза патриархът.

На въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх Кирил, българският патриарх Даниил отговори, че „това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една Поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението“, заяви той.