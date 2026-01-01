Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове, главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 31°.



По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.