Френските военноморски сили задържаха на 23 юни нов танкер, за който има подозрения, че е част от руския „сенчест флот“, съобщиха президентът на Франция Еманюел Макрон и Средиземноморската морска префектура.

„Военноморските сили задържаха във вторник танкера Deliver, докато преминаваше край бреговете на Сицилия в нарушение на международното морско право“, написа Макрон в социалната мрежа X, цитиран от АФП.

„Няма да позволим на сенчестия флот да заобикаля санкциите и да финансира военните усилия на Русия“, добави той.

Това е петият танкер, заподозрян, че е част от руския „сенчест флот“, който Франция задържа от септември 2025 г. насам.

Т.нар. „сенчест флот“ е мрежа от танкери, за които се смята, че Русия използва за заобикаляне на западните санкции, наложени след началото на войната в Украйна. Чрез тези кораби често се транспортират петрол и петролни продукти, като се използват сложни схеми за прикриване на собствеността и маршрута.

Държави от ЕС, включително Франция, засилиха контрола в Средиземно море и Атлантика, като в няколко случая вече са задържани танкери по подозрение за нарушения на санкционния режим и международното морско право.