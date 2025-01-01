Според неправителствената организация "Грийнпийс" руските петролни танкери от т.нар. сенчест флот предизвикват все по-голяма екологична опасност по балтийското крайбрежие на Германия, предаде ДПА.

Организацията посочи, че от средата на юни край бреговете на Германия са минали 188 танкера, пренасящи суров петрол от руските пристанища Приморск и Уст-Луга. От тях 123 от са включени в международни списъци със санкции, а 27 спадат към т.нар. "призрачни танкери", които не са регистрирани никъде и пътуват под фалшив флаг. Общо 70 от тези плавателни съдове са на 20 или повече години и "вече не са подходящи за безопасно транспортиране на суров петрол", добави "Грийнпис".

Морският биолог Тило Маак, който работи за неправителствената организация, заяви, че германското крайбрежие трябва да бъде защитено от екологичните рискове, създавани от тези петролни танкери. "Грийнпийс" призова министрите на външните и на вътрешните работи – Йохан Вадефул и Александер Добринт, да вземат мерки.

През юни балтийските страни, заедно с Белгия, Нидерландия и Великобритания, обявиха, че планират координирани действия срещу руския сенчест флот.