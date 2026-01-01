Петролен танкер, който френските военноморски сили завзеха миналия месец, напусна френските териториални води, след като собственикът на кораба заплати глоба, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на френските власти.

Плаващият под флага на Мозамбик танкер "Дейна", който според френския президент Еманюел Макрон принадлежи към руския "сенчест флот" – мрежа от кораби, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции – беше задържан на 20 март от френските военноморски сили с помощта на британски съюзници.

Френската средиземноморска префектура и главният прокурор на Марсилия не разкриха размера на глобата, платена от компанията, собственик на кораба, отбелязва Ройтерс.

Глобата е наложена за "непредоставяне на доказателства за принадлежността на морския съд (липса на флаг)". Тя вече е била платена и танкерът е напуснал териториалните води на Франция.