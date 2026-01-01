Откриха 73 бойни пистолета на "Капитан Андреево" при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 24 юни на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия.

Спипаха голямо количество контрабандни пистолети на „Лесово“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина.

Агенция „Митници“

Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето, под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета.

Агенция „Митници“

Агенция „Митници“

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. Задържането е част от митническа операция „DIRECT HIT“ по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия Изток към Западна Европа чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност.

Задържаха контрабандни пушки, пистолети и патрони на „Капитан Андреево“

Това е най-големият случай за тази и миналата година на "Капитан Андреево" и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци след като в края на май на "Лесово" бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители.

Агенция „Митници“

За цялата 2025 година от Агенция „Митници“ са отчетени 12 случая, при които митническите органи са задържали общо 52 огнестрелни оръжия и 23 неогнестрелни оръжия, както и боеприпаси за тях.