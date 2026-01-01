Столичният общински съвет прие финансов разчет за приходи и разходи на София в размер на 1,523 млрд. евро до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Докладът е внесен от кмета на София Васил Терзиев.

Приетият разчет надгражда програмата за капиталови разходи, която беше одобрена от Столичния общински съвет на 12 март тази година. В документа са включени инвестиции за изграждане и обновяване на детски градини, училища, пътна инфраструктура, паркове, както и за ключови транспортни проекти.

„Рамката за финансиране на капиталови разходи допълва и развива вече приетата програма. Както заявих през март, амбицията ни беше тя да бъде надградена с ключови за града проекти. Изпълняваме обещанията си и ускоряваме и работата по стратегическите приоритети за София с инвестиции в образование, екология, транспорт и инфраструктура“, заяви кметът Васил Терзиев.

Защо се приема финансов разчет

По закон финансовата рамка на общината е обвързана с приемането на държавния бюджет и може да бъде гласувана едва след неговото одобряване.

С приемането на финансовия разчет Столична община осигурява необходимата готовност за реализиране на проектите за развитие на града и за усвояване на предвидените средства.

„Основна цел на предложения разчет е да бъде изпълнено условието на действащия „удължителен закон“, за да има право Столична община да получава полагащата ѝ се целева субсидия за капиталови разходи от държавата - близо 13 млн. евро“, посочи заместник-кметът на София по финанси Георги Клисурски.

В документа са обобщени предложения на районни кметове и на политически групи.

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Как са разпределени средствата

Приетата рамка включва приходи от 735 млн. евро за държавно делегирани дейности, 600 млн. евро собствени приходи на общината, 60 млн. евро европейски средства и 128 млн. евро заемни и други средства.

Общо 1,236 млрд. евро са текущи разходи, а 287 млн. евро са капиталови разходи.

Приетият разчет запазва проектите от вече одобрената през март програма за капиталови разходи, като включва и допълнителни инвестиции за важни за града сектори.

Инвестиции в училища, детски градини и читалища

В разчета са заложени 60 млн. евро по оперативни програми и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Средствата са предвидени за изграждане и разширение на пет училища, 12 детски градини и реконструкция на четири читалища.

50 млн. евро заем за третата линия на метрото

Сред включените средства са и 50 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка за изграждане на Линия 3 – Етап 3 на софийското метро.

Става дума за участъка през „Слатина“ с дължина 6 км и шест метростанции. Предвижда се той да бъде завършен през 2027 г.

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13 млн. евро държавна субсидия за ключови инфраструктурни обекти

Финансовият разчет включва и близо 13 млн. евро целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет.

С тези средства ще бъдат финансирани реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Мария Луиза“, изграждането на бул. „Копенхаген“ от ул. „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“ и основният ремонт на ул. „Тинтява“ в район „Изгрев“.

Проектът за реконструкция на бул. „Мария Луиза“ в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“ започва този месец. С него ще бъде обновено цялостно трамвайното трасе по булеварда, което е на повече от 50 години.

Бул. „Копенхаген“ е дългоочакван нов булевард, който ще свързва кварталите „Младост“ и „Дружба“. Проектът включва нов релсов път и изцяло нова пътна инфраструктура. За него вече има готов работен проект и избран изпълнител.

Паркове, тротоари и квартални пространства

В разчета е включен и проектът за изместване на трамвайното трасе по бул. „Скобелев“.

Отделени са и средства за ремонт и облагородяване на квартални паркове и тротоари.

Приетият финансов разчет осигурява непрекъсваемост на ключовите проекти и изпълнение на стратегически обекти за подобряване на градската среда и модернизация на София.

Надграждане на вече одобрената капиталова програма

От Столичната община посочват, че приетият финансов разчет не само надгражда вече одобрената програма за капиталови инвестиции, но и позволява разширяване на инвестициите без загуба на време през активния строителен сезон за обекти с необходимата проектна готовност.

Благодарение на приетата през март програма беше подкрепена реализацията на проекти на районните администрации за изграждане на детски градини, облагородяване на междублокови пространства и модернизиране на градския транспорт.

С новия разчет се осигурява финансова стабилност и се насочват ресурси към нови приоритетни обекти – както големи градски проекти като разширението на метрото, така и облагородяване на кварталите и подготовка на нови проекти.