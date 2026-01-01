Директорът на Националната следствена служба (НСлС) вече няма да е и заместник главен прокурор по разследването, решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от промените в Закона за съдебната власт. Гласуването на измененията ще продължи утре поради изчерпване на работното време на днешното пленарно заседание.

Народното събрание да избира главен инспектор и инспектори от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) не по-рано от шест месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на техния мандат, реши още парламентът. Предложенията за кандидати за главен инспектор и инспектори се правят не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред специализираната постоянна комисия на Народното събрание от народните представители, от общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и от прокурорите от Върховната касационна прокуратура и следователите от Националната следствена служба на общо събрание.

В седемдневен срок след заседанието на специализираната комисия, на което се провежда изслушването на номинираните, вносителите на предложенията за кандидати имат право да ги оттеглят.

Когато при гласуването в Народното събрание не са избрани всички членове на Инспектората към ВСС или не е избран главен инспектор, в двуседмичен срок Народното събрание започва нова процедура за избор на оставащите инспектори или на главен инспектор, предвиждат приетите текстове.