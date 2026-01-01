Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение на пазара на храни и напитки на територията на Летище „Васил Левски“ - София. Това съобщиха от пресцентъра на комисията, във връзка с извършвания секторен анализ на пазара на храни и постъпили множество сигнали за цените в търговските обекти на летището.

От регулатора допълват, че в публичното пространство има значителен брой сигнали и данни за чувствително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с други европейски летища.

От КЗК посочват, че предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се извършва в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разширяват правомощията на комисията за наблюдение и анализ на сектори с потенциални ограничения на конкуренцията.

Регулаторът допълва, че по предварителни данни пазарът на храни и напитки на летището се характеризира с ограничен брой оператори, които управляват значителна част от търговските обекти на двата терминала в партньорство с концесионера на летището.

В тази връзка от комисията посочват, че ще бъде извършен задълбочен анализ на пазарната структура, условията за достъп до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда в сектора.

От КЗК съобщават, че в хода на проучването ще бъде проверено дали има индикации за злоупотреба с господстващо положение или съвместно господстващо положение, както и дали са налице практики, които могат да ограничават конкуренцията и да водят до необосновано високи цени за крайните потребители.

За целите на анализа комисията ще изиска информация от компетентните държавни органи, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара. От регулатора уточняват, че ще бъде извършен обстоен анализ на събраните данни и на факторите, които влияят върху ценовите нива.

При установяване на достатъчно данни за нарушения КЗК ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията, допълват от комисията.

Припомняме, че вчера регулаторът обяви пакет от 19 мерки и законодателни предложения, адресирани до изпълнителната и законодателната власт, за подобряване на конкурентната среда в сектор „Храни“.