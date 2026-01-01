Предадоха на съд 40-годишен мъж по дело за причиняване на телесна повреда на майка му, съобщиха от обвинението.

Обвиняемият живеел с майка си във Видин Видин. Той системно употребявал алкохол, като под въздействието му ставал агресивен и често влизал в конфликти.

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На 3 ануари след спор, свързан със закупуването на храна, той е отправил закани към майка си и ѝ нанесъл удари по главата и тялото.

Пострадалата жена е подала сигнал в полицията. При извършения медицински преглед са били установени синини по двете китки и бедрото ѝ

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Според заключението на назначената и изготвена съдебномедицинска експертиза на пострадалата са причинени мекотъканна травма на главата, кръвонасядане на дясната китка и кръвонасядане на бедрото.

Установено е, че уврежданията съответстват да са причинени при нанасяне на удари с ръка и ритник. Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от съда.