Иззеха 23 000 литра контрабанден течен препарат за пране край Видин, съобщиха от Агенция "Митници".

Агенция „Митници“

На 24 юни в района на граничния преход при града е проверен товарен автомобил, превозващ стоки от България за Германия.

Спипаха контрабандни лекарства и фалшиви стоки на „Капитан Андреево“ (СНИМКА)

Установени са 32 палета, съдържащи 4600 бутилки по 5 литра перилни препарати с надписи на немски.

Установено е, че опаковките са брандирани с известна марка, но стоката е неистинска и е в нарушение на законодателството за защита на интелектуалната собственост.

Агенция „Митници“

В резултат на оперативно издирвателни действия е установен склад в област София, където се съхраняват празни опаковки с надписи на различни марки. Случаят е предаден на СДВР по компетентност.