Митничари от Варна спипаха контрабандни 2735 текстилни изделия и 4521 квадратни метра плат при проверка на товарен автомобил със стоки от Турция, внос за България.

Товарният автомобил с българска регистрация е превозвал текстилни изделия от Турция за България под митнически режим „транзит“ до митническо учреждение в ТД Митница Варна.

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Стоките са декларирани в Митница Варна за митнически режим „допускане за свободно обращение“, съобщиха от Атгенция "Митници".

Установени са недекларирани 2735 облекла, хавлиени кърпи и завивки, както и 4521 квадратни метра памучен и синтетичен плат.

Стоките, предмет на нарушението, са задържани. Предстои да бъде образувано административнонаказателно производство по случая.