Още преди началото на същинските дебати проектобюджетът за 2026 г. предизвика остър политически сблъсък в парламента. Докато от „Прогресивна България“ го определиха като бюджет на реализма и финансовото оздравяване, от „Демократична България“ настояха той да бъде оттеглен и преработен, предупреждавайки за висок дефицит, липса на реформи и риск за публичните финанси.

Петър Витанов „Прогресивна България“

През тази и следващите седмици ни предстои обсъждането на нещо много повече от един закон за бюджета – обсъждаме цената на популизма, обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.

Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, който прочете декларация от името на групата във връзка с представения в сряда проектобюджет за 2026 година.

Витанов обясни защо бюджетът не е просто сбор от числа.

„Бюджетът е въпрос на сигурност за семействата, предвидимост за бизнеса и стабилност за държавата. Това не е бюджет на илюзиите. Това е бюджет на реализма, отговорността и оздравяването“, подчерта той.

„Демократична България“

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова от името на партията предложеният от правителството Бюджет 2026 да бъде оттеглен и преразгледан.

"Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС", заяви Мирчев и допълни: "Да се преразгледа, вместо да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг, близки до тези, които планираха да изтеглят ГЕРБ и ДПС. Не виждаме по никакъв начин и кранчета, от които изтичат основните пари към мрежите от фирми, които бяха на ГЕРБ и ДПС, да са затворени, т.е. имаме от стария бюджет".

Депутатът от ДБ изрази възмущение, че не виждат в бюджета нито една от десните мерки, които са предложили, с изключение на осигуровките за държавните служители и то не по начина, който те са имали предвид.

"Ще гласуваме против този бюджет", допълни и Божидар Божанов.

Той даде конкретни примери, където виждат недостатъци: "Например бюджетът за НЗОК - ние не виждаме никакви заявки за реформа там. Днес следобед има изслушване за управител на Здравната каса. Това, което виждаме в неговата биография е, че не е реформатор, така че там не предстоят реформи, а предстои продължаване на източване на Касата".

Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не може да се очакват. Според Владислав Панев Министерство на финансите играе ролята на гробище.

Проектобюджетът е изготвен без ясна визия за дългосрочното развитие на българската икономика, каза още Панев. Според него високият дефицит създава рискове както за инфлацията, така и за спестяванията на гражданите.

Мартин Димитров предупреди, че настоящият бюджет нарушава едно от основните фискални правила за ограничаване на преразпределението на средства през държавата и създава риск за публичните финанси. Според него страната може да се насочи към „румънски сценарий“, ако дефицитът не бъде овладян още през 2026 г. Димитров разкритикува и намеренията за закриване на Комисията по досиетата, определяйки ги като антиреформа, а не като реална промяна.

От „Демократична България“ заявиха още, че са готови да подкрепят въвеждането на таван на възнагражденията в публичния сектор при пълна прозрачност на заплатите, както и да участват в дебат за размера на депутатските възнаграждения.