Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев призова от името на партията предложеният от правителството Бюджет 2026 да бъде оттеглен и преразгледан.

"Това, което ни се предлага в момента, не е много по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС", заяви Мирчев и допълни: "Да се преразгледа, вместо да се теглят отново милиарди евро нов външен дълг, близки до тези, които планираха да изтеглят ГЕРБ и ДПС. Не виждаме по никакъв начин и кранчета, от които изтичат основните пари към мрежите от фирми, които бяха на ГЕРБ и ДПС, да са затворени, т.е. имаме от стария бюджет".

Депутатът от ДБ изрази възмущение, че не виждат в бюджета нито една от десните мерки, които са предложили, с изключение на осигуровките за държавните служители и то не по начина, който те са имали предвид.

Бюджет 2026: По-скъпи винетки, по-висок осигурителен праг и ръст на държавния дълг

Този бюджет е с изключително висок дефицит, което поражда допълнителни проблеми и по отношение инфлацията и унищожаването на спестяваният на хората, коментира Владислав Панев.

От своя страна Божидар Божанов посочи, че ако бюджетът не бъде изтеглен те ще гласуват против него в пленарна зала, но отбеляза, че вече са внесени техни предложения за оптимизация. Също така посочи, че днес внасят законопроект за премахване на втория подуправител на НЗОК, създаден по думите му от предишното коалиционно управление, "за да си поделят баницата“.

Мартин Димитров също коментира бюджета и посочи, че той е опасен за публичните финанси. Също така каза, че за последните 25 години е имало само два бюджета, които нарушават ключовото правило за преразпределение под 40%, този на ГЕРб от 2025 г. и сегашният.