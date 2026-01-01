Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-високо от средното за месеца.

По Северното Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие - от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 15°.

В петък ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°. В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус-два по-високи.